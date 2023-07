Öffentliche Hinrichtung: Zwei Männer im Iran erhängt

Die beiden Verurteilten sollen an dem Angriff auf eine Pilgerstätte beteiligt gewesen sein, bei dem 13 Menschen getötet wurden.

Neun Monate nach einem tödlichen Angriff auf eine schiitische Pilgerstätte im Iran sind zwei mutmaßliche Komplizen des Täters öffentlich hingerichtet worden. Die beiden Männer wurden am frühen Samstagmorgen nahe des Mausoleums Schah Tscheragh in Schiras erhängt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Irna meldete.

Bei dem Angriff auf die schiitische Pilgerstätte in der Hauptstadt der Provinz Fars im Oktober waren 13 Menschen getötet worden. Der Angreifer wurde festgenommen, erlag später aber seinen Verletzungen. Zu dem Anschlag bekannte sich die sunnitische Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die iranischen Behörden meldeten später die Festnahme von dutzenden radikalen Sunniten unter anderem aus Afghanistan, Aserbaidschan und Tadschikistan.

Öffentliche Hinrichtungen sind im Iran eher selten. Die meisten Verurteilten werden im Gefängnis gehenkt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International registrierte allein im vergangenen Jahr 582 Hinrichtungen in der Islamischen Republik, so viele wie seit 2015 nicht mehr. Das Land steht damit weltweit an zweiter Stelle nach China.

Sechs Tote bei Unruhen im Iran

In der südostiranischen Unruheprovinz Sistan und Belutschistan wurden unterdessen bei einem Angriff auf eine Polizeiwache der Provinzhauptstadt Sahedan sechs Menschen getötet. Unter den Opfern seien alle vier Angreifer sowie zwei Polizisten, berichtete Irna unter Berufung auf die Revolutionsgarden.

Die sunnitische Dschihadistengruppe Dschaisch al-Adl (Armee der Gerechtigkeit) reklamierte den Angriff für sich. In einer kurzen Erklärung auf ihrer Internetseite warf sie den Mitgliedern der Polizeiwache vor, hauptverantwortlich für den „blutigen Freitag“ am 30. September in Sahedan zu sein.

Damals waren bei der Niederschlagung von Protesten Dutzende Menschen getötet worden. Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten schossen Sicherheitskräfte an diesem Tag wahllos auf Demonstranten. Auslöser der Proteste in Sahedan waren Berichte über die mutmaßliche Vergewaltigung einer 15-Jährigen durch einen Polizisten.

Sistan und Belutschistan grenzt an Pakistan und Afghanistan, sie zählt zu den ärmsten Provinzen des Iran. Viele der Einwohner gehören der ethnischen Minderheit der Belutschen an. Sie sind zumeist sunnitische Muslime und nicht Schiiten wie die Mehrheit im Iran, viele von ihnen fühlen sich diskriminiert.

Dschaisch al-Adl wurde 2012 von ehemaligen Mitgliedern einer radikalen sunnitischen Bewegung gegründet, die bis 2010 einen blutigen Aufstand in der Region angeführt hatte.