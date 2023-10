Wenn auf Reisen die Blase drückt, ist die Freude über eine saubere öffentliche Toilette in der Nähe groß. Ein bundesweiter Vergleich der beliebtesten deutschen Städte für Städtereisen zeigt, wo das Angebot in Sachen „stilles Örtchen“ am besten ist. Berlin hat es im Ranking des Online-Reiseportals kurz-mal-weg.de dabei auf den dritten Platz geschafft. Was macht ein gutes WC-Angebot der Untersuchung zufolge aus?

Deutschlandweit wurden für die Erhebung 370 öffentliche Toiletten in den drei Kategorien „Google-Sterne-Bewertung“, „Anzahl der Toiletten pro Quadratkilometer“, und „Anzahl der barrierefreien Toiletten pro Quadratkilometer“ je Stadt genau untersucht. Für jedes Bewertungskriterium gab es maximal zehn Punkte. Die Höchstpunktzahl lag bei 30. Untersucht wurden die Städte, die jeweils die meisten Suchanfragen bei Google in Kombination mit dem Wort „Städtereisen“ verzeichneten.

Berlin im Toiletten-Ranking 2023: Das sind die besten öffentlichen WCs

Berlin erreichte mit 23 Punkten den dritten Platz. Die stillen Örtchen in der Hauptstadt punkteten vor allem in Sachen Barrierefreiheit. Hier wurden 10 von 10 möglichen Punkten erreicht. Die Qualität wurde hingegen nur mit 6 Punkten bedacht. Für die Anzahl öffentlicher Toiletten bekam die Hauptstadt 7 Punkte. „Hauptstädtische WC-Highlights“ bieten der Mitteilung zufolge etwa die Anlagen am U-Bahnhof Kurfürstendamm mit 4,3-Sternen oder das Café Achteck am Fellbacher Platz in Berlin-Hermsdorf mit einer Bewertung von 4,7-Sternen.

Berlin blieb demnach nur hinter dem Toilettenangebot Münchens und Dresdens zurück. Die bayerische Landeshauptstadt errang wie im Vorjahr mit 26 Punkten den ersten Platz. Dresden lag nur knapp dahinter mit 25 Punkten. Die Verlierer des Rankings bildeten indes Hamburg, Erfurt und Leipzig. Leipzig sammelte in dem Ranking nur insgesamt 4 Punkte für sein offenbar kaum existentes Toiletten-Angebot.