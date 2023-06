Kinderwagen fällt in Berliner Bus um: Baby am Kopf verletzt

In Marzahn ist ein junges Baby verunfallt. Der Kinderwagen kippte plötzlich in einem Berliner Linienbus um.

Ein Säugling ist in Marzahn Opfer eines Verkehrsunfalls geworden. Die 29-jährige Mutter war in einem Berliner Linienbus unterwegs, als der Kinderwagen unter rätselhaften Umständen umkippte, teilte die Polizei mit.

Demnach bemerkte die Busfahrerin kurz darauf, dass Unruhe in dem hinteren Teil des Busses ausbrach. Ein Fahrgast berichtete, dass ein Kinderwagen umgefallen war und das Kind herausstürzte. Dabei zog sich das vier Wochen alte Baby laut den Angaben eine Prellung am Kopf zu. Sanitäter verbrachten es zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt derweil wegen der möglichen schlechten Sicherung des Kinderwagens.