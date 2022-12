Silvester in Berlin: So lange haben Aldi, Lidl, Edeka und Co geöffnet

Lebensmittel liegen in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt. dpa/fabian Sommer

Ob nur für die letzte Flasche Sekt oder zum Großeinkauf vor dem Jahreswechsel: Wer am 31. Dezember noch in den Supermarkt will, muss sich auf kürzere Öffnungszeiten einstellen. Um dem Ansturm zu entgehen, bietet es sich an, zeitig loszugehen. Einige Läden öffnen ihre Türen an Silvester extra früh.

Wie lange haben Supermärkte wie Lidl, Rewe oder Netto am letzten Tag des Jahres in Berlin geöffnet? Und welche Filialen sind besonders lange – oder sogar an Neujahr geöffnet? Die Öffnungszeiten im Überblick.

Öffnungszeiten von Lidl an Silvester

Lidl-Filialen öffnen ihre Türen am 31. Dezember normalerweise von 7 bis 14 Uhr. Doch in einigen Filialen weichen die Öffnungszeiten ab. Auch Öffnungszeiten zwischen 6 und 18 Uhr sind möglich. Für genaue Informationen zu den Geschäftszeiten nutzen Sie am besten die Online-Filialsuche.

Öffnungszeiten von Aldi an Silvester

Auch bei Aldi ist ein Silvester-Einkauf möglich. Dort sind Öffnungszeiten ab 7 Uhr bis 13.30 Uhr oder 14 Uhr geplant. Allerdings kann es auch hier vereinzelt zu Abweichungen kommen. Berliner Aldi-Kunden können sich hier informieren: Filialfinder für Ihren Aldi-Nord-Markt.

Öffnungszeiten von Rewe und Penny an Silvester

Die Filialen von Rewe und Penny haben an Silvester meist von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten können jedoch von Filiale zu Filiale variieren, sodass manche Rewe- oder Penny-Standorte auch bis 16 Uhr oder sogar bis 18 Uhr geöffnet haben. Die Rewe-Marktsuche weiß es am besten, ebenso der Penny-Service.

Öffnungszeiten von Edeka an Silvester

Bei Edeka entscheiden die Inhaberinnen und Inhaber der einzelnen Filialen, wie lange sie am letzten Tag des Jahres öffnen möchten. Im Normalfall öffnen sie an Silvester von 7 bis 14 Uhr. Die genauen Zeiten des bevorzugten Edeka-Ladens findet man hier: Edeka-Marktsuche.

Öffnungszeiten von Netto an Silvester

Letzte Einkäufe des Jahres können auch bei Netto zwischen 7 und 14 Uhr erledigt werden. Ausnahmen gelten, wenn sich der Markt in einem Flughafen, Bahnhof oder Einkaufszentrum befindet. Die Netto-Filialsuche liefert Ihnen genaue Informationen.

Diese Läden sind in Berlin besonders lange offen

Wer mit seinen Einkäufen besonders spät dran ist, der kann bei Denn’s Biomarkt im Bahnhof Gesundbrunnen Glück haben. Das Geschäft ist an Silvester von

8 bis 18 Uhr geöffnet. Auch an Neujahr öffnet der Laden zwischen 10 und 20 Uhr.

Auch der Supermarkt Ullrich am Bahnhof Zoologischer Garten hat lange offen: Von 7 bis 18 Uhr können Kunden den Laden am 31. Dezember für letzte Einkäufe aufsuchen. Am 1. Januar öffnet er seine Türen von 11 bis 22 Uhr.

Ebenfalls lange offen ist der Rewe am Ostbahnhof in Friedrichshain. Die Filiale öffnet zwischen 6 und 16 Uhr an Silvester. An Neujahr sind die Öffnungszeiten 10 bis 18 Uhr.