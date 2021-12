Wien - Der österreichische Ex-Kanzler und ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz tritt von allen politischen Ämtern zurück. Das hat der 35-Jährige am Donnerstagmittag bekannt gegeben. Zuvor berichteten mehrere Medien.

Gegen Kurz ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Falschaussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss und wegen des Verdachts der Untreue. Kurz und seine politischen Mitstreiter sollen seinen Aufstieg an die Regierungsspitze unter anderem mit Hilfe von Steuergeldern befördert haben. Kurz bestreitet die Vorwürfe. Die ständigen Anschuldigungen seien kraftraubend und zehrend gewesen. „Sie haben in mir meine Flamme etwas kleiner werden lassen“, sagte er vor Journalisten in der Parteiakademie der ÖVP.

Die Geburt seines Sohnes vor wenigen Tagen habe ihm dann schlussendlich gezeigt, dass es im Leben Wichtigeres gebe.

Kurz: Erst Rücktritt als Kanzler – jetzt kompletter Rückzug

Sebastian Kurz hatte nach Hausdurchsuchungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft und einem Ultimatum seiner Grünen-Koalitionspartner im Oktober sein Amt als Kanzler der Republik Österreich aufgegeben. Sein Nachfolger wurde der damalige Außenminister Alexander Schallenberg. Kurz blieb allerdings Parteichef der konservativen ÖVP und bekleidete fortan die Position des Parteiobmanns im österreichischen Nationalrat.

Laut Medienspekulationen könnte Innenminister Karl Nehammer als Chef der ÖVP nachfolgen und auch das Amt des Kanzlers von Alexander Schallenberg übernehmen.