In Österreich hat die erste komplett vegane Burger-King-Filiale eröffnet. Wie der Stern berichtet, setzt die Fast-Food-Kette zunehmend auf vegetarische und vegane Alternativen. In der Filiale am Wiener Westbahnhof gibt es nun keine Fleisch-, Milch- oder Eiprodukte mehr.

Die Burger-Patties sind vom Hersteller The Vegetarian Butcher. Ein veganer Burger kostet bei Burger King genau so viel wie ein Burger mit Fleisch. „Die gleiche, hohe Qualität auf Basis 100 Prozent veganer Produkte zu servieren, ist ein Meilenstein in der Entwicklung unseres fleischlosen Angebots für Menschen mit einem bewussten Lebensstil“, wird Jan-Christoph Küster, Marketingchef von Burger King in Österreich, in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Fast-Food-Kette setzt sich zum Ziel, fast das gesamte (Fleisch-)Sortiment auch als vegane Variante anzubieten. Das erste vegane Burger-King-Restaurant wurde für einige Tage probeweise in Köln eröffnet.