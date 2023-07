Österreichische Schauspielerin Bibiana Zeller ist tot

Die österreichische Schauspielerin Bibiana Zeller ist gestorben. Dies teilte ihr Sohn Fabian Eder auf Twitter mit. Zeller begann ihre schauspielerische Karriere in den 1950er Jahren und war bis ins hohe Alter noch auf den Bildschirmen und Leinwänden zu sehen. Sie verstarb am Dienstag im Alter von 95 Jahren.

Bibiana Zeller



25.2.1928 - 16.7.2023



Wir trauern. pic.twitter.com/YsCq3tJDYC — Fabian Eder (@Fabian_Eder_AUT) July 17, 2023

Zeller begann ihre Laufbahn am Theater, auch in Berlin stand sie auf der Bühne. Seit 1972 gehörte sie dem Wiener Burgtheater an. Große Bekanntheit erlangte sie durch ihre Rolle als Ilse Kottan in der Krimiserie „Kottan ermittelt“, die von 1976 bis 1984 im österreichischen Fernsehen lief.