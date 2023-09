Der EU-Vertreter in Wien, der Deutsche Martin Selmayr, ist nach seiner heftigen Kritik an Österreichs Zahlungen für Gasimporte aus Russland – er soll diese als „Blutgeld“ bezeichnet haben – in das österreichische Außenministerium einbestellt worden. „Herr Selmayr wurde zu einem Gespräch mit dem Generalsekretär ins Außenministerium zitiert“, bestätigte das Ministerium in Wien am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

Bei einer Diskussionsveranstaltung auf einer Kunstmesse hatte Selmayr nach Angaben der Nachrichtenagentur APA kritisiert, dass Österreich weiterhin 55 Prozent seiner Gaslieferungen aus Russland beziehe. Niemand protestiere dagegen, dass Österreich so Putins Krieg finanziere, sagte Selmayr demnach: „Das verwundert mich, denn Blutgeld wird jeden Tag mit der Gasrechnung nach Russland geschickt.“

APA zufolge gab Selmayr weiter an, dass er zwar Verständnis für Probleme im Energiebereich habe, aber Österreich ein reiches Land sei und wie auch andere Staaten ohne die Lieferungen aus Russland auskommen könne.

„Blutgeld“-Kommentar: FPÖ fordert Selmayrs Abberufung

Die rechtspopulistische FPÖ griff den EU-Vertreter scharf an und forderte Konsequenzen. Bundeskanzler Karl Nehammer von der konservativen ÖVP müsse wegen der „Entgleisungen“ Selmayrs von der EU-Kommission dessen Abberufung fordern, erklärte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz.

Mit seiner Aussagen, Österreich sei ein reiches Land, verhöhne Selmayr die Bevölkerung, fuhr Schnedlitz fort. Der Begriff Blutgeld passe „vielmehr zu den Aber-Milliarden Euro, die über die zynische Europäische Friedensfazilität zum Kauf von Waffen in die Ukraine gepumpt werden“. Auch Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) kritisierte Selmayrs Äußerungen laut APA als „unseriös und kontraproduktiv“.

Gasimporte aus Russland: Wird Putins Krieg so gesponsort?

Die Energiesprecherin der liberalen Neos hingegen erklärte den Angaben der Nachrichtenagentur zufolge, dass Österreich mit seiner hohen Abhängigkeit von russischem Gas Putins Krieg sponsere. „Das ist ein Fakt, den man einfach nicht schönreden kann, sondern den man auch ganz klar benennen kann und kritisieren muss“, gab Karin Doppelbauer demzufolge an.

Selmayr hatte im Herbst 2019 nach 15 Jahren als EU-Kommissionsbeamter Brüssel verlassen. Er galt lange als der einflussreichste EU-Beamte in der EU-Hauptstadt. 2014 war er Wahlkampfchef des späteren EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Junckers bei der Europawahl gewesen und dann mehr als drei Jahre lang dessen Kabinettschef. In dieser Funktion galt er als „graue Eminenz“ im EU-Betrieb und war in der Kommission ebenso bewundert wie gefürchtet.

Für Empörung sorgte Anfang 2018 seine Blitzbeförderung zum Generalsekretär der EU-Kommission. Er wurde dabei binnen Minuten erst zum stellvertretenden Generalsekretär ernannt und bekam dann umgehend den wichtigsten Verwaltungsposten in der EU-Behörde mit 32.000 Mitarbeitern. 2019 wechselte er dann nach Wien.