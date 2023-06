Russische Journalisten an Tech-Unternehmen: Retten Sie die freien Medien!

Die internationale Nichtregierungsorganisation (NGO) Reporter ohne Grenzen hat gemeinsam mit russischen unabhängigen Medien und Journalisten die großen Technologieunternehmen in einem offenen Brief dazu aufgefordert, konkrete Schritte gegen den „Shutdown“ der digitalen Information in Russland zu unternehmen. Das berichtet unter anderem die Novaya Gazeta am Donnerstag.

„Wir, Vertreter der unabhängigen Medien Russlands und der internationalen Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF), schreiben Ihnen, um Sie auf die besorgniserregende Möglichkeit einer vollständigen Abschaltung des russischen Online-Informationsraums aufmerksam zu machen und Sie aufzufordern, eine Arbeitsgruppe von ‚Ingenieuren gegen die Diktatur‘ einzurichten, um Lösungen zu erarbeiten, die verhindern, dass Russland seine Bürger vom Rest der Welt abschneidet“, heißt es in dem Brief.

Im Hinblick auf die anstehenden Wahlen im Jahr 2024 befürchten die Journalisten, dass die Intoleranz gegenüber jeglicher Form von kritischer Berichterstattung, die der offiziellen Darstellung des Kremls widerspricht, noch schärfer werden wird.

Auch Telegram und Youtube könnten noch in diesem Herbst blockiert werden

Alle unabhängigen Medien im Land seien bereits „ausgelöscht“, die meisten unabhängigen Journalisten ins Exil gezwungen worden, klagen die Unterzeichner: „Infolge der medienfeindlichen Gesetze werden Journalisten und andere Personen zu sehr harten Gefängnisstrafen verurteilt – zum Beispiel zu 15 Jahren für die Verbreitung von Desinformationen über die russischen Streitkräfte.“

Telegram und YouTube seien die einzigen Plattformen, auf denen russische Journalisten noch versuchen können, ihre Mitbürger über die Realität des Krieges zu informieren, der in ihrem Namen von Wladimir Putin geführt wird, schreiben die Journalisten weiter. Sie befürchten jedoch, dass die beiden Plattformen noch in diesem Herbst vollständig blockiert werden könnten, „wodurch mehr als 140 Millionen Menschen zu Geiseln des staatlichen Propagandaapparats werden“.

Es bestehe daher die dringende Notwendigkeit, „die russischen Bürger wieder mit pluralistischen Informationen und mit dem Rest der Welt zu verbinden“, heißt es weiter.

Adressiert ist der Appell an die CEOs der großen Tech-Konzerne weltweit: Tim Cook (Apple), Elon Musk (Twitter), Pavel Durov (Telegram), Neal Mohan (YouTube), Satya Nadella (Microsoft), Sundar Pichai (Google), Ryan Roslansky (LinkedIn) und Mark Zuckerberg (Meta).

Cloud-Lösungen, die der Kreml nicht abschalten kann

Was schlagen die Unterzeichner konkret vor, um die Zensur zu umgehen? „Es wäre eine große Hilfe, wenn man Domain-Frontends in Cloud-Lösungen zulassen würde, die der Kreml nicht abschalten kann", glauben die Journalisten. In diesen Tagen sei die gesamte Zirkulation von Inhalten, insbesondere YouTube und Wikipedia, „von der Zerstörung bedroht“. Ingenieure könnten dem Journalismus und der Gesellschaft helfen, indem sie zuverlässige Methoden und Algorithmen erarbeiten, um den unabhängigen Journalismus zu retten: „Freie Meinungsäußerung ist heute eine Technologie“, schreiben sie.

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören Christophe Deloire (Reporter ohne Grenzen), Galina Timchenko, СЕО und Herausgeberin von Meduza, Ivan Kolpakov, Elizaveta Osetinskaya, Gründerin von The Bell, Tikhon Dzyadko, Chefredakteur von TV Rain, und andere.

Die Initiative wird auch von Dmitry Muratov, Friedensnobelpreisträger und Chefredakteur der Novaya Gazeta, unterstützt.