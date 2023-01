Was sich bereits gestern ankündigte, ist nun offiziell: Deutschland will 14 Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 in die Ukraine liefern. Russland werde sie zerstören, so der Kreml.

Deutschland liefert 14 Leopard-Panzer an Ukraine – Kreml will sie brennen sehen

Deutschland will in einem ersten Schritt 14 Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 aus den Beständen der Bundeswehr in die Ukraine liefern. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in einer Mitteilung an. Der Schritt erfolge in Abstimmung mit den internationalen Partnern; Ziel sei es, „rasch zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern für die Ukraine zusammenzustellen“.

Weitere europäische Länder würden ihrerseits Panzer vom Typ Leopard 2 übergeben. Die Bundesregierung werde entsprechende Genehmigungen zur Weitergabe erteilen. Die Ausbildung der ukrainischen Besatzungen solle zudem in Deutschland zügig beginnen.

Laut dem Regierungssprecher sind dem Beschluss intensive Beratungen mit Deutschlands engsten europäischen und internationalen Partnern vorausgegangen. „Diese Entscheidung folgt unserer bekannten Linie, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Wir handeln international eng abgestimmt und koordiniert“, wird Scholz zitiert.

Scholz war zuletzt auch in der eigenen Ampel-Koalition unter Druck geraten, weil er sich die Entscheidung, solche Angriffspanzer an die Ukraine zu liefern, offen gehalten hatte.

Ukraine-Krieg: Kreml will westliche Panzer zerstören

Der Kreml hat indes die Zerstörung westlicher Panzer angekündigt, sollten diese an die Ukraine geliefert werden. „Diese Panzer werden wie alle anderen brennen. Sie sind nur sehr teuer“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch vor Journalisten. Er sprach von einem aus technischer Sicht „gescheiterten Plan“. „Das Potenzial, das die ukrainische Armee dadurch erhält, wird überschätzt.“

Kreml-Sprecher Peskow hatte in dieser Woche gesagt, jede deutsche Lieferung von Panzern an die Ukraine werde „unauslöschliche Spuren“ in den deutsch-russischen Beziehungen hinterlassen.