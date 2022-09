Der Glockenturm in Gau-Weinheim soll schiefer sein als unser Kirchturm in Suurhusen? Ob denn da wohl das Geodreieck richtig geeicht war? ;-) Aber Moment eben! Is ja gar kein Problem! #ostfriesland #suurhusen #schiefsterturmderwelt #makesuurhusennochschräger #weltrekord pic.twitter.com/9EEvLfG3bz