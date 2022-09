Politiker von SPD und Grünen stehen massiv in der Kritik. Der Grund: Sie haben am Wochenende fröhlich und ausgelassen auf dem Oktoberfest den Anstich gefeiert - ohne Maske und Abstand. Kurz zuvor wurde das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Darin enthalten ist auch die Möglichkeit für die Bundesländer, Maskenpflicht in Innen- und Außenbereichen vorzuschreiben. Auch Schüler können wieder verpflichtet werden, unabhängig vom Teststatus Masken im Unterricht tragen zu müssen. Dass die Politiker-Riege der Münchner SPD und der bayerischen Grünen nun ohne Maske feiert, kommentiert Anne Hübner, Fraktionsvorsitzende der SPD im Münchner Rathaus so: „Es ist so wie immer und es ist geil.“

Wenig später schreibt Anne Hübner: „Es ist ungelogen mein erstes Bier seit drei Jahren. Inzwischen ist es fast leer und ich bin betrunken“ und „Ich tweete jetzt besser nichts mehr“. Auf einem weiteren Foto aus dem Festzelt bekommt sie von SPD-Pressesprecherin Melanie Staudinger ein Bussi auf die Wange gedrückt. Dazu schreibt Hübner: „Mel Staudinger hat mich gezwungen.“

Es ist so wie immer und es ist geil. 😻 pic.twitter.com/2paEySdRkX — Anne Hübner (@AnnieMuc) September 17, 2022

Mit am fröhlichen Tisch im Festzelt mit tausenden Menschen feiert die Grünen-Politikerin Katharina Schulze (sitzt im bayerischen Landtag). Sie hält eine Maß Bier in der Hand und strahlt ebenfalls in die Kamera. Am 9. September hatte Schulze noch getwittert: „Selbstverständlich interessiert sich das Virus nicht dafür, ob es sich im Bus, in der Bahn oder im Flugzeug unter Menschen verbreitet. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, gerade in Innenräumen, besteht weiterhin ein hohes Risiko, sich anzustecken. Deshalb ist es richtig, dort Maske zu tragen und sich selbst und andere zu schützen.“

Katharina Schulze: „Vielleicht mal solidarisch sein?“

Ende März hatte sie mitgeteilt: „Was mich nervt an dem ,Dann trag du doch eine Maske‘-Gerede: Ja, Hans-Peter, das mache ich eh. Aber es gibt Menschen die können das nicht (z.B. Babys & Kleinkinder). Und: vulnerable Erwachsene sind besser geschützt, wenn alle Seiten Maske tragen. Vielleicht mal solidarisch sein?“ Zudem hatte sie eine „Verschärfung der Kontaktbeschränkung der ungeimpften Erwachsenen“ gefordert sowie auf einer vielbeachteten Rede während der Pandemie gesagt: „Wir wollen, dass Handel endlich für Ungeimpfte geschlossen wird.“

Was mich nervt an dem „Dann trag du doch eine Maske"-Gerede: Ja, Hans-Peter, das mache ich eh. Aber es gibt Menschen die können das nicht (z.B. Babys & Kleinkinder). Und: vulnerable Erwachsene sind besser geschützt wenn alle Seiten Maske tragen. Vielleicht mal solidarisch sein? — Katharina Schulze (@KathaSchulze) March 30, 2022

Die teils heftige Kritik an dem maskenlosen Verhalten auf dem Oktoberfest stört zumindest Anne Hübner nicht. So schreibt ein User dazu: „Heute war der Tag, an dem Politiker all jener Parteien, die eben eine FFP2-Pflicht für die Bahn ab nächster Woche beschlossen haben, komplett ohne Maske im Bierzelt saßen und gar nicht genug Fotos davon machen konnten.“

Anne Hübner: „Politiker*innen sind eben auch nur Menschen“

Anne Hübner erklärt dem Mann: „Politiker*innen sind eben auch nur Menschen. Ihr Handeln ist deshalb nicht widerspruchsfrei. Dazu kommt der Unterschied zwischen Wiesn und ÖPNV: Auf die Wiesn muss niemand gehen, der nicht will. Auf Bus und Bahn sind viele angewiesen.“

Politiker*innen sind eben auch nur Menschen. Ihr Handeln ist deshalb nicht widerspruchsfrei. Dazu kommt der Unterschied zwischen Wiesn und ÖPNV: Auf die Wiesn muss niemand gehen, der nicht will. Auf Bus und Bahn sind viele angewiesen. — Anne Hübner (@AnnieMuc) September 17, 2022

In einem weiteren Tweet schreibt sie: „Inzwischen habe ich fast so viele Shitstorm Kommentare wie Markus Soeder und in der Tagesschau war ich heute auch. Grüße an all meine neuen Follower*innen.“ Dazu schickt sie zwei Emojis: Einen lachenden und einen küssenden Smiley.