FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sorgt im Netz für aufgeheizte Diskussion. Der Grund: Strack-Zimmermann reiste diese Woche für zwei Tage nach Kiew. Sie nahm dafür den Nachtzug vom polnischen Grenzort Przemysl. Auf Fotos ist zu sehen, dass sie dabei keine Maske trägt. Darüber erregt sich das Netz. Zuletzt hatte Strack-Zimmermann dafür gestimmt, dass in Deutschland die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske unter anderem auch in Zügen gilt. Die Erklärung der FDP-Politikerin, weshalb sie keine Maske trägt, sorgt zudem für einen weiteren Shitstorm.

In einem hundertfach geteilten Tweet einer Userin mit dem Namen Monique heißt es zunächst: „Es wird gemunkelt, dass es sich um ein Regierungsmitglied handelt, welches für die FFP2-Maskenpflicht im Zug gestimmt hat. Nach dem Regierungsfliegerdebakel muss klar sein, dass die Maskenpflicht nun auch im Zug obsolet ist.“ Dazu ist ein Bild von Strack-Zimmermann zu sehen, wie sie Nachtzug verlässt. Eine Maske trägt sie nicht. Allerdings ist sie dazu nach eigener Aussage auch nicht verpflichtet.

Strack Zimmermann: Keine Maskenpflicht in der Ukraine in separatem Wagon

Hallo Monique, es wird gemunkelt, dass in der Ukraine in einem separaten Wagon keine Maskenpflicht herrscht. Verstehst Du das oder ist das wieder mal tu intellektuell für Dein Gemüt? — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) October 6, 2022

Strack-Zimmermann antwortet auf den Tweet mit den Worten: „Hallo Monique, es wird gemunkelt, dass in der Ukraine in einem separaten Wagon keine Maskenpflicht herrscht. Verstehst Du das oder ist das wieder mal zu intellektuell für Dein Gemüt?“ Allerdings zeigt der Großteil der Twitter-User kein Verständnis für die Argumentation der Politikerin.

Ist Maske tragen im Zug sinnvoll und verantwortungsbewusst oder nicht?

So schreibt ein User: „Sie stimmen also für eine FFP2-Pflicht, sind aber in anderen Ländern, in denen das Virus nicht anders funktioniert, nicht so verantwortungsbewusst und tragen da keine (!) FFP2 Maske, die Sie in Deutschland anderen aufzwingen?“ Und weiter: „Oder glauben Sie nicht an die Wirkung der Maske außerhalb Deutschlands?“

Ein anderer User fragt Strack-Zimmermann: „Wenn Sie für eine Maskenpflicht in Zügen sind, warum tragen Sie dann keine? Entweder Sie sind überzeugt davon oder nicht.“ Und ein weiterer Twitter-User will wissen: „Warum braucht man in Deutschland noch eine Maskenpflicht(sogar FFP2), in der Ukraine und so gut wie allen anderen europäischen Ländern aber nicht? Was ist hier so krass anders?“

Ein User zieht zudem einen Vergleich mit der Gurtpflicht. Er schreibt: „Liebe Frau Strack-Zimmermann. Darum geht es gar nicht. Ist Maske tragen im Zug sinnvoll und verantwortungsbewusst oder nicht? Ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie wären in einem Land unterwegs, in dem es keine Gurtpflicht gibt. Würden Sie sich anschnallen, weil es vernünftig ist, oder nicht?“ Eine Antwort der Politikerin auf diese Frage gab es zunächst (Stand Freitagmorgen) nicht.