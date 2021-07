Berlin - Auf dem Ikea-Parkplatz in Berlin-Lichtenberg öffnet am Samstag das erste Berliner Drive-In-Impfzentrum. Sechs Wochen lang sollen dort täglich 2000 Impfdosen verabreicht werden, wie der Berliner Morgenpost berichtet. Dabei soll es sowohl eine Spur für Autofahrer als auch für Fußgänger geben.

„Ich würde mich freuen, wenn andere Bezirke folgen und auch mitmachen würden.“, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci gegenüber dem Blatt. Auch in Neukölln steht ab sofort am Hermannplatz ein Impfmobil für den spontanen Piks gegen Corona bereit. Mit diesen niedrigschwelligen Angeboten solle in der Hauptstadt die Impfbereitschaft hochgehalten werden.

Das Walk-in- und Drive-in-Impfzentrum ist ab Samstag täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Für die Impfung muss man sich nicht vorher anmelden. Der Ikea-Parkplatz ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.