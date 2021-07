Berlin - Im Bezirk Neukölln beginnt an diesem Freitag um 10 Uhr das spontane Impfen in der Corona-Pandemie. Bis 17 Uhr können sich Menschen über 18 Jahren auf dem Hermannplatz ganz ohne Termin mit Impfstoffen der Hersteller Moderna oder Johnson & Johnson immunisieren lassen.

Das kostenlose Pop-up-Angebot ist unabhängig vom Wohnort. Ein amtlicher Ausweis ist aber nötig. Weitere Aktionen auf dem Hermannplatz sind angedacht.

An diesem Samstag soll auch der erste Drive-in für Corona-Impfungen starten. Auf dem Parkplatz der Ikea-Filiale in Lichtenberg können sich Autofahrer in ihrem Wagen ohne Termin impfen lassen. Es gibt auch ein Angebot für Fußgänger.