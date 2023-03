Ökologischer Bau als neue Ausbildungswerkstatt der Forsten Auszubildende in der Forstwirtschaft in Berlin lernen künftig auch in einem ökologischen und nachhaltig errichteten Gebäude. Die neue Ausbildungswerkstatt im... dpa

Berlin -Auszubildende in der Forstwirtschaft in Berlin lernen künftig auch in einem ökologischen und nachhaltig errichteten Gebäude. Die neue Ausbildungswerkstatt im Revier Blankenfelde des Forstamtes Pankow wurde nach Angaben der Senatsverwaltung für Umwelt am Samstag nach etwa zweieinhalb Jahren Bauzeit eröffnet. Die Holzfassade aus ökologischen Bau- und Dämmstoffen bietet unter anderem Habitate für örtliche Pflanzen und Tiere.