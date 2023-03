Kosmetikerin am Kudamm ermordet: Belohnung für Hinweise ausgelobt

Oksana Romberg wurde am 31. März 2021 in Berlin-Charlottenburg ermordet.

Oksana Romberg wurde am 31. März 2021 in Berlin-Charlottenburg ermordet. Polizei Berlin

Im Fall der ermordeten Kosmetikerin Oksana Romberg aus Berlin-Charlottenburg hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von bis zu 5000 Euro für Hinweise auf den Täter ausgelobt. Die 50-jährige Inhaberin eines Kosmetikstudios am Walter-Benjamin-Platz war am Donnerstag, 1. April 2021, gegen 18 Uhr tot in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm gefunden worden. Die Obduktion hatte ergeben, dass sie tödliche Verletzungen an Kopf und Oberkörper erlitten hatte.

Der Mord wurde laut der Polizei am 31. März 2021 begangen. An diesem Tag gegen 18 Uhr – also rund 24 Stunden vor dem Leichenfund – hatte Oksana Romberg ihren Laden am Walter-Benjamin-Platz verlassen, um zu Fuß nach Hause zu gehen. Für den Weg hätte sie rund zwei Minuten gebraucht, so die Polizei. Es sei nicht auszuschließen, dass sie ihren Mörder kannte oder gerade kennengelernt hatte. Die Wohnungstür wies keine Einbruchsspuren auf. Möglichweise traf sie den Täter auf dem Heimweg oder es wurde ihr vor ihrer Wohnungstür aufgelauert.

Ein Bild des Verdächtigen aus einer Überwachungskamera Polizei Berlin

Im Rahmen der Ermittlungen sicherte die Polizei das Video einer Überwachungskamera in einem Innenhof des Walter-Benjamin-Platzes, auf dem am 31. März gegen 17.30 Uhr, eine verdächtige Person in der Nähe des Tatorts zu sehen ist.

Der Täter setzte bei der Tatbegehung mittelgroße Kieselsteine ein. Polizei Berlin

Laut der Polizei setzte der Täter bei der Tatbegehung neben körperlicher Gewalt auch mittelgroße Kieselsteine ein. Zudem habe er unter anderem ein goldfarbenes Handy iPhone 12 Pro Max sowie ein Schlüsselbund mit einem roten, herzförmigen Anhänger mitgenommen.

Der Schlüsselbund von Oksana Romberg wurde mitgenommen Polizei Berlin

Die Polizei fragt nun: Wer kennt eine Person, die um den Tatzeitraum 31. März 2021 Kieselsteine wie abgebildet mit sich führte und möglicherweise auch als Tatwerkzeug – ggf. auch in einem anderen Zusammenhang - einsetzte?

Wer hat ab dem 31. März 2021 bei einer Person einen Schlüsselbund mit rotem Herzanhänger, wie auf dem Foto zu sehen, bemerkt?

Wem wurde nach dem 31. März 2021 ein goldfarbenes Handy iPhone Pro Max zum Kauf bzw. zur technischen Aufbereitung angeboten?

Wer hat die verdächtige Person am 31. März 2021 im Bereich des Walter-Benjamin-Platzes bzw. des Kurfürstendamms gesehen?

Hinweise, die auch vertraulich behandelt werden können, nimmt das LKA 118 (8.Mordkommission) unter der Rufnummer 030-4664-911888 oder per Mail mailto:lka118@polizei.berlin.de entgegen.

Der Fall Oksana Romberg wird am 26. März 2023, 19 Uhr, in der Fernsehsendung „Täter, Opfer, Polizei“ des rbb Berlin vorgestellt.