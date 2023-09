Studierende müssen sich auf steigende Zinsen für Kredite einstellen, auf älteren Smartphones läuft WhatsApp nicht mehr und das Berlin-Ticket S für Bus und Bahn ist nur noch in Kombination mit einer VBB-Kundenkarte gültig. Außerdem werden die Uhren werden eine Stunde zurückgestellt. Was sich im Oktober alles ändert – der Überblick.

Berlin-Ticket S nur noch mit VBB-Kundenkarte gültig

Ab dem 1. Oktober benötigen Sozialticket-Berechtigte zwingend eine VBB-Kundenkarte Berlin S, um das Berlin-Ticket S in Bussen und Bahnen nutzen zu können. Berlinpässe oder Leistungsbescheide mitzuführen, reicht dann nicht mehr aus.

Hoffnung auf Entlastung bei Gaskosten

Zu Beginn der Heizperiode können manche Haushalte mit Gasheizung auf eine Entlastung hoffen. Zum 1. Oktober werden nämlich zwei Gasumlagen auf null abgesenkt, die Gaskosten eines Musterhaushalts sinken damit um rund fünf Prozent, wie das Vergleichsportal Verivox mitteilte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Gasumlagen in Deutschland werden durch das Unternehmen Trading Hub Europe (THE) festgelegt. THE teilte im August mit, dass die Regelenergieumlage von 0,57 Cent je Kilowattstunde und die Konvertierungsumlage von 0,038 Cent auf jeweils null Cent sinken werden. Nach Verivox-Angaben könnte die Absenkung bei einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden jährlich zu einer Ersparnis von 130 Euro führen.

Sie erfolgt aber nicht automatisch; wer davon profitieren möchte, muss meist den Anbieter wechseln. Ein Blick in den bestehenden Vertrag kann sich also lohnen.

Heizkostenzuschuss beantragen

Wer mit Holzbriketts, Öl oder anderen „nicht leitungsgebundenen“ Brennstoffen heizt, kann noch bis zum 20. Oktober einen Heizkostenzuschuss beantragen. Dabei handelt es sich um eine rückwirkende Hilfe für stark gestiegene Preise im vergangenen Jahr. Waren vom 1. Januar bis 1. Dezember 2022 also mindestens doppelt so hohe Kosten wie 2021 zu tragen, können bis zu 80 Prozent der Mehrkosten erstattet werden.

Höhere Zinsen für Studienkredite

Studierende, die ihr Studium mithilfe eines Kredits der staatlichen Förderbank KfW finanzieren, müssen ab Oktober mit höheren Zinsen rechnen. Bereits im April war der Zinssatz auf 7,82 Prozent gestiegen, nun folgt die nächste Erhöhung auf deutlich über acht Prozent.

Frist für Steuererklärung endet

Eigentlich verstreicht die Frist für die Steuererklärung bereits am 30. September dieses Jahres. Weil das aber ein Samstag ist, haben die Steuerpflichtigen noch bis zum 2. Oktober Zeit, ihre Dokumente bei den Finanzämtern einzureichen. Wer Hilfe von Steuerberatern oder Lohnsteuerhilfevereinen bekommt, hat deutlich länger Zeit: Hier endet die Frist am 31. Juli 2024.

Winterzeit beginnt im Oktober

In der EU wird immer wieder über das Thema Zeitumstellung diskutiert, noch gibt es allerdings kein Ergebnis und deshalb gilt auch in diesem Herbst: Die Zeit muss umgestellt werden. In der Nacht vom 29. Oktober auf den 30. Oktober werden die Uhren um drei Uhr nachts auf zwei Uhr zurückgedreht.

Kein WhatsApp mehr für ältere Smartphonemodelle

Nutzerinnen und Nutzer älterer Smartphonemodelle können den Messengerdienst WhatsApp ab dem 24. Oktober nicht mehr nutzen. Betroffen sind Handys, auf denen das Betriebssystem Android 4.1 oder älter installiert ist. Die Entwickler weisen darauf hin, dass Nutzende mehrfach an Updates erinnert werden.

Softwarekonzern Microsoft senkt Abopreise

Das Softwareunternehmen bietet seine Programmpakete Microsoft 365 und Office 365 ab Oktober ohne den Kommunikationsdienst Teams an und senkt dafür den monatlichen Abopreis um zwei Euro. Hintergrund ist ein Verfahren der EU-Kommission.

Verbot von Aroma-Tabak für Tabakerhitzer

Schokolade, Vanille, Kirsche oder andere Aromen sind in Tabak für Tababerhitzer ab dem 23. Oktober nicht mehr erlaubt. Zuvor galt das Verbot von Aroma-Tabak nur für Zigaretten und Drehtabak. Zudem müssen auf den Verpackungen der Erhitzer dann auch Warnhinweise mit Text und Bild sein.

Schockbilder auf Zigarettenschachteln an Kassen

Ein Urteil zu Schockbildern auf Zigarettenschachteln an Kassen will der Bundesgerichtshof am 26. Oktober verkünden. Die Nichtraucher-Initiative Pro Rauchfrei hatte geklagt, weil an den Kassen zweier Münchner Supermärkte Zigaretten über Automaten angeboten wurden, ohne dass Warnhinweise für die Kundinnen und Kunden von außen sichtbar waren.

Corona-Impfstoff für Kinder

Ab dem 2. Oktober soll der neue angepasste Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ausgeliefert werden. Das Präparat wurde an die Omikron-Sublinie XBB.1.5 angepasst.

Höhere Preise für DHL-Geschäftskunden

Der Paketdienst DHL erhöht ab 1. Oktober schrittweise seine Preise für Geschäftskundinnen und -kunden und begründet dies mit der Inflation und höheren Löhnen. Für Privatkundinnen und -kunden ändert sich nichts.

Lidl will höhere Tierwohlstandards umsetzen

Die Supermarktkette Lidl will schrittweise ihr Sortiment an frischem Rindfleisch und Trinkmilch um eine Haltungsstufe anheben. Ab Oktober bis zum Frühjahr 2024 wird das gesamte festgelistete Sortiment an Rindfrischfleisch (außer internationale Spezialitäten) mindestens auf die Stufe 3 der vierstufigen Haltungsformkennzeichnung umgestellt. Ab Anfang 2024 stellt Lidl in Deutschland nach eigenen Angaben außerdem seine Frischmilch- und laktosefreien Milch-Eigenmarken vollständig auf die Haltungsformen 3 und 4 um.