In München ist ein britischer Tourist am ersten Abend des Oktoberfestes niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei wurde daraufhin am frühen Sonnabendabend zur Ackermannstraße in München-Schwabing gerufen.

Wie die Ermittler am Sonntag mitteilten, trafen sie dort im Bereich des Gehwegs auf den 41-jährigen Briten, bei dem unter anderem eine tiefe Stichverletzung am Oberkörper festgestellt wurde. Nach ersten Informationen kam der Mann gerade von der Wiesn. Er hatte sich kurz zuvor von seinen Freunden getrennt.

Oktoberfest in München: Britischer Tourist muss notoperiert werden

Der 41-Jährige wurde sofort medizinisch von einem Rettungsdienst behandelt und danach zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste. Eine akute Lebensgefahr besteht laut Polizeiangaben aktuell nicht mehr. Aufgrund der Verletzungen ist das Opfer bislang nicht vernehmungsfähig.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungs- und Absuchmaßnahmen im Bereich der Ackermannstraße durchgeführt, wie die Polizei in München erklärte. Konkrete Hinweise auf einen Täter oder zur Tatwaffe ergaben sich bislang noch nicht. Der Messerstecher ist flüchtig: Die Polizei München bittet deswegen um Hinweise.

Die Mordkommission der bayrischen Hauptstadt übernahm noch am Sonnabendabend die Ermittlungen. Bei dem Einsatz waren unter anderem über zehn Streifen sowie ein Polizeidiensthund eingebunden.

Die Polizei München sucht Zeugen Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ackermannstraße, Schwere-Reiter-Straße, Lissi-Kaiser-Straße, Petra-Kelly-Straße, im südlichen Teil des Olympiaparks oder in der näheren Umgebung aufgefallen?

Wer hat im angegebenen Zeitraum an den genannten Orten Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 08929100, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.