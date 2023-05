Olaf Scholz auf Frankfurter Flughafen umarmt: Neue Details zum Tatverdächtigen

Zu dem Mann, der am späten Mittwochabend auf das Rollfeld des Frankfurter Flughafens gelangt ist, auf Olaf Scholz zurannte und ihn einfach umarmt hat, werde weitere Details bekannt. Der 48-jährige Mann ist laut einem Spiegel-Bericht griechischer Staatsangehöriger und lebt in Hanau. Er gelangte völlig unbemerkt mit einem schwarzen Audi in die Fahrzeug-Kolonne, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zum Flughafen brachte.

Beide Regierungsmitglieder kamen am Mittwochabend von einer Veranstaltung der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt und wollten mit dem Flieger zurück nach Berlin.

Wie der Spiegel unter Berufung auf Sicherheitskreise schreibt, habe der Mann Scholz gesagt, er wollte mit ihm zusammen „ein bisschen Musik machen“. Offenbar habe er unter Drogen gestanden, heißt es in dem Bericht des Nachrichtenmagazins. Die BKA-Personenschützer seien dann auf den Mann zugegangen und hätten ihm gesagt, er solle sich vom Bundeskanzler entfernen.

Der Scholz-„Umarmer“ habe vor der Festnahme noch eine geraucht

Erst mit deutlicher Verzögerung wurde er dann von Beamten der Bundespolizei festgenommen. So konnte der 48-Jährige vor der Festnahme noch mal zum Auto zurücklaufen, um eine Zigarette zu rauchen.

Wie der Spiegel schreibt wurde den Sicherheitsleuten des BK und der Security am Flughafen die Brisanz der Situation erst im Nachhinein bewusst. Es komme in Situationen wie diesen durchaus vor, dass etwa zufällig anwesende Rollfeldmitarbeiter auf den Kanzler zugehen und ihm etwa die Hand geben. Dass die Person tatsächlich nicht autorisiert war, sich vor Ort aufzuhalten, habe sich erst im Nachgang herausgestellt.

„Auch wenn in dem konkreten Fall nichts passiert ist, muss aufgeklärt werden, wer da einen Fehler gemacht hat“, sagte ein erfahrener Beamter dem Nachrichtenmagazin. Demnach dürfe sich der Schutzperson des BKA, in diesem Fall der Bundeskanzler, auch in einem vermeintlich sicheren Bereich wie dem Flughafen „niemand auch nur nähern“. Es sei nur schwer verständlich, warum die Personenschützer des Kanzlers den Mann nicht sofort überwältigt hätten.