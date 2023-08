Olaf Scholz kündigt Einigung bei Kindergrundsicherung und mehr kostenfreie Kitas an

Im Ringen der Bundesregierung um eine Einigung bei der Kindergrundsicherung hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine gemeinsame Lösung bis kommende Woche angekündigt. „Die Bundesregierung wird bis nächste Woche klären, wie die Kindergrundsicherung konkret ausgestaltet wird“, sagte Scholz der Mediengruppe Bayern. Parallel dazu brauche Deutschland „ein flächendeckendes Angebot an Krippen und Kitas, möglichst ohne Gebühren“.

Der Kanzler warnte in dem Gespräch zudem vor einer Fortsetzung gegenseitiger Gesetzesblockaden in der Ampel-Koalition. Die Regierung habe „viele weitreichende Entscheidungen getroffen, die für mehr Tempo und mehr Modernisierung“ in Deutschland sorgten, sagte Scholz. „Wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, die Erfolge der Regierungstätigkeit herauszustellen und die nötigen Diskussionen über unsere Vorhaben intern führen.“

Olaf Scholz spricht von Kitas möglichst ohne Gebühren

Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) streiten seit Monaten über die Höhe der Mittel für die geplante Kindergrundsicherung. Die Familienministerin hält dabei deutlich höhere Beträge für notwendig, als der FDP-Chef bereitstellen will. Paus hatte in dem Konflikt dann vergangene Woche die Verabschiedung des Gesetzentwurfs für das Wachstumschancengesetz im Bundeskabinett blockiert.

Die Vorlage Lindners sieht Steuererleichterungen für Unternehmen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro vor. Sie soll laut Bundesregierung bei der Kabinettsklausur am Dienstag auf Schloss Meseberg in Brandenburg beschlossen werden.