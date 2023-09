Was ist mit Olaf Scholz’ Auge passiert? Auf X (ehemals Twitter) hat der Bundeskanzler ein Foto von sich mit einer schwarzen Augenklappe und mehreren Kratzern im Gesicht geteilt. „Wer den Schaden hat …“, schreibt Scholz (SPD) zu dem Bild. Am Wochenende hatte der Kanzler nach Angaben einer Regierungssprecherin einen Sportunfall. Beim Joggen sei der 65-Jährige gestürzt und hat sich Prellungen im Gesicht zugezogen.

Er bedanke sich „für die guten Wünsche“ und betont: „Sieht schlimmer aus, als es ist!“ Am Wochenende mussten in Folge der Sportverletzung mehrere Veranstaltungen in Hessen, bei denen der Kanzler erwartet wurde, abgesagt werden. Am Montag soll er seine Termine wieder wahrnehmen.

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Dem Kanzler gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. „Er war heute morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus.“ So wie auf dem online gestellten Bild werde Scholz demnach in den nächsten zwei, drei Wochen aussehen.

Internet-User reagieren mit witzigen Vergleichen

Scholz nimmt die Angelegenheit mit Humor. Auf X scherzt er: „Bin gespannt auf die Memes.“ Und die lassen im Internet nicht lange auf sich warten. Die Redaktion der Berliner Zeitung hat sich ein paar Gedanken gemacht und sofort ein paar Memes zusammengetragen. „Wenn die Löwin doch kein Wildschwein war“, heißt es unter anderem. Oder: „Wenn mal wieder jemand nach CumEx fragt.“

Die Hackergruppe Anonymous Germany meint, mit dem Post habe der Kanzler mitteilen wollen, dass er nun der Piratenpartei beigetreten sei. „Gute Entscheidung“, findet die Online-Aktivismusgruppe.

In einem anderen Post auf X hat ein User das Foto von Piraten-Olaf über das Gemälde im Intro der beliebten Serie „Spongebob Schwammkopf“ gelegt. Nun sieht es so aus, als ob es Scholz wäre, der den bekannten Titelsong singt.

Auch Kritik wird an Scholz geübt. So schreibt diese X-Nutzerin zu dem Piratenbild: „Olaf Scholz hat offensichtlich einen Nebenjob mit Reisetätigkeit über alle Weltmeere. Das erklärt, warum er so wenig Zeit zum kanzlern hat.“ Sind das die Memes, die Scholz erwartet hat?

Olaf Scholz hat offensichtlich einen Nebenjob mit Reisetätigkeit über alle Weltmeere.

Das erklärt warum er so wenig Zeit zum kanzlern hat. https://t.co/RJjkUuhlAc — Frauke Maren (she/her) (@Planetenherz) September 4, 2023

Ein anderer X-Nutzer entdeckt Ähnlichkeiten mit dem berüchtigten Seeräuber Klaus Störtebeker. Er schreibt dazu: „Störtebeker lebt!“

Vergleiche werden auch zu Filmhelden mit Augenklappe gezogen. Dieser Account scherzt: „Choose your fighter“, übersetzt „Wähle Deinen Kämpfer“. Neben Scholz treten Kurt Russel in der Rolle von Snake Plissken, Tom Cruise als Nazi-Gegner Claus von Stauffenberg und Samuel L. Jackson als Nick Fury an.