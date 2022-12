Oliver Onions und Tom Gaebel bei Elblandfestspielen 2023 Das Komponisten-Duo Oliver Onions, der als „Dr. Swing“ bekannte Tom Gaebel und das Deutsche Filmorchester Babelsberg sind Headliner bei den Elblandfestspiele... dpa

Wittenberge -Das Komponisten-Duo Oliver Onions, der als „Dr. Swing“ bekannte Tom Gaebel und das Deutsche Filmorchester Babelsberg sind Headliner bei den Elblandfestspielen 2023 im kommenden Jahr. Das Musikfestival soll am 7. und 8. Juli 2023 in der 22. Ausgabe auf der Elblandbühne in Wittenberge (Prignitz) stattfinden. Es steht diesmal unter dem Motto „The Golden River - Classics der 20er Jahre“. Die beiden Gala-Abende sollen das „prickelnde Lebensgefühl der goldenen 20er Jahre“ auf die Bühne bringen, wie die Stadt Wittenberge mitteilte.