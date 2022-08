Die Auslieferung von neuen Corona-Impfstoffen, die besser gegen Omikron-Varianten des Virus schützen, könnte ab kommender Woche starten. In den beiden Kalenderwochen 36 und 37, also ab dem 5. September, sollten pro Woche jeweils rund fünf Millionen Dosen des angepassten BA.1-Impfstoffs von Biontech/Pfizer ausgeliefert werden, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Schreiben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Zudem erhalte der Bund vom Hersteller Moderna insgesamt rund vier Millionen Dosen BA.1-Impfstoff im Laufe der beiden Septemberwochen.

Lauterbach äußerte sich in einem Brief an alle beteiligten Leistungserbringer der Impfkampagne gegen Covid-19, über den zuerst der „Spiegel“ berichtet hatte. Die Impfdosen sollen demnach umgehend an den pharmazeutischen Großhandel ausgeliefert werden, sodass Apotheken und Ärzteschaft rasch versorgt sind. Zuvor muss allerdings die EU-Kommission noch grünes Licht geben.

BA.4- und BA.5-Impfstoff wird später zugelassen

„Derzeit gehen wir davon aus, dass die Europäische Kommission sowohl den an die BA.1-Variante angepassten Impfstoff von Biontech/Pfizer als auch den von Moderna am 1. oder 2. September 2022 zulassen wird“, heißt es in dem Schreiben Lauterbachs. Ab dem 5. September könnten die neuen Impfstoffe dann bestellt und noch in der laufenden Woche ausgeliefert werden.

Auch wenn die neuen Impfstoffe auf die Variante BA.1 zugeschnitten sind, helfen sie Lauterbach zufolge auch gegen andere Omikron-Varianten. „Nach den vorliegenden Studiendaten wirken die Impfstoffe deutlich besser gegen die derzeit vorherrschende BA.5-Variante als der Impfstoff der ersten Generation“, schrieb der Minister. Insbesondere für Hochrisikogruppen könnten sie „ein entscheidender Faktor sein“. Lauterbach verwies darauf, dass „täglich nach wie vor rund 100 Personen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion sterben“.

Ein weiterer neuer, an die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 angepasster Impfstoff werde „nur wenige Wochen später zur Verfügung stehen“, schrieb Lauterbach weiter. „Biontech/Pfizer hat bereits angekündigt, dass die Europäische Kommission im Idealfall bereits Ende September/Anfang Oktober den an BA.4/BA.5-angepassten Impfstoff zulassen wird.“ Dann werde Deutschland „sehr zügig nach der Zulassung mit einer ersten Tranche von 9,5 Millionen Dosen beliefert“.