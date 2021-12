Berlin - Die neue Virusvariante Omikron ist nach Informationen der Berliner Zeitung nun offenbar auch in Berlin nachgewiesen worden. Es handelt sich bei dem Fall um einen Reiserückkehrer aus Südafrika, der am Montagmorgen in Berlin ankam und sich sofort in häusliche Isolation begab. Dort traten erste Symptome auf. Ein PCR-Test bestätigte den hochgradigen Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante von Sars-Cov-2 am Mittwochabend. Der Befund liegt der Berliner Zeitung vor. Für Omikron typische Mutationen sind nachgewiesen worden, die Genomsequenzierung steht noch aus.

Die Variante war am 25. November erstmals aus Südafrika gemeldet worden, ist aber inzwischen auch in Europa mehrfach nachgewiesen worden. Ihre wissenschaftliche Bezeichnung lautet B.1.1.529, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte sie als „besorgniserregend“ ein und gab ihr den Namen Omikron, nach einem Buchstaben aus dem griechischen Alphabet.

Die Variante bereitet Experten große Sorge, weil sie etwa 30 Veränderungen auf dem Spike-Protein aufweist. Die Impfstoffe gegen das Coronavirus regen das Immunsystem dazu an, Antikörper gegen das Spike-Protein der Ursprungsvariante des Virus zu bilden. Omikron könnte vom Immunsystem von Geimpften schlechter erkannt werden, ist die Befürchtung. Außerdem wird befürchtet, dass Omikron noch einmal deutlich ansteckender ist als die Delta-Variante. Wissenschaftliche Untersuchungen, auch zur Wirksamkeit der Impfstoffe, laufen. Die Ergebnisse werden in zwei bis drei Wochen erwartet.

Ärzte aus Südafrika haben bei jungen, bereits geimpften Personen, die sich mit Omikron infizierten, bisher vor allem leichte Krankheitsverläufe beobachtet. Allerdings ist noch offen, wie schwer Menschen an Omikron erkranken können, die nicht geimpft oder älter sind.

Auch der Reiserückkehrer in Berlin ist doppelt geimpft und hat bisher nur leichte Symptome.