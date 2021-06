Hannover - Bettina und Christian Wulff sind wieder ein Paar. Dies bestätigte Bettina Wulff am Mittwoch gegenüber der Neuen Presse in Hannover. Die Frau an der Seite des ehemaligen Bundespräsidenten sagte demnach im Rahmen einer Charity-Veranstaltung: „Wir leben zusammen.“

Offenbar sind die Wulffs, die sich zuletzt im Oktober 2018 zum wiederholten Mal getrennt hatten, schon seit drei Monaten wieder ein Paar. Die beiden hätten vor drei Monaten begonnen, einen Golf-Familienkurs zu besuchen, verriet die Ex-First-Lady gegenüber der Zeitung. Mit Blick auf die Kinder des Paars sagte Bettina Wulff: „Für beide Seiten eine neue Situation: Plötzlich sind Mama und Papa, oder zumindest einer von beiden, ständig zu Hause. Auch das ist ungewohnt – und die Kinder auch mal von uns genervt.“