Unter dem Motto „Rise for Freedom“ hat die Aktivisten-Gruppe „One Billion Rising“ zu einer Tanzdemo Ende November in Berlin-Schöneweide aufgerufen. Die Aktivistin Aissatou Friedrich will gemeinsam mit zahlreichen sozialen Einrichtungen ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.

Wie das Bezirksamt Treptow-Köpenick mitteilte, soll die Demo am 25. November in Form eines Flashmobs im Einkaufszentrum Schöneweide stattfinden. Die Veranstaltung wird um 14 Uhr von Bezirksbürgermeister Oliver Igel mit einem Grußwort eröffnet. Danach startet der Flashmob. Anschließend sollen Teilnehmer und Zuschauer die Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen, sich zu informieren und die Initiativen und Projekte der sozialen Einrichtungen kennenlernen.

Jede dritte Frau hat bereits Gewalt erfahren – eine Millionen Frauen weltweit

„Gewalt gegen Frauen und Mädchen geht uns alle an. In unserem Bezirk Treptow-Köpenick stellen wir betroffenen Frauen und Mädchen vielfältige Angebote an die Seite und setzen uns für ein gewaltfreies Miteinander ein“, so Bezirksbürgermeister Oliver Igel. „Die Aktion One Billion Rising setzt ein starkes Zeichen für ein Leben ohne Gewalt für alle – in Treptow-Köpenick, in Berlin und darüber hinaus“.

Jede dritte Frau ist laut „One Billion Rising“ bereits Opfer von Gewalt geworden. Mit ihren Protestaktionen wollen sie innerhalb der Gesellschaft auf die Gewalt aufmerksam machen und sich solidarisch zeigen. Die Aktivisten-Gruppe veranstaltet jedes Jahr am Valentinstag einen weltweiten Flashmob, um auf die eine Milliarde (one billion) Frauen hinzuweisen, die in ihrem Leben bereits Gewalt erfahren mussten. Ziel der Aktion ist es, der Welt „kollektive Stärke und globale Solidarität über alle Grenzen hinweg“ zu zeigen.