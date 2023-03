Online-Anzeigen bei Polizei vorübergehend nicht möglich Strafanzeige online bei der Polizei erstatten - das ist vorübergehend in Berlin nicht möglich. Wegen Wartungsarbeiten am Berliner Landesnetz komme es bis Sam... dpa

Berlin -Strafanzeige online bei der Polizei erstatten - das ist vorübergehend in Berlin nicht möglich. Wegen Wartungsarbeiten am Berliner Landesnetz komme es bis Samstagabend (18.00 Uhr) zu einem Ausfall der Internetwache, teilte die Polizei am Freitag mit. Anzeigen seien aber weiterhin möglich, betonte die Behörde. Dafür müssten sich Berlinerinnen und Berliner in dieser Zeit allerdings persönlich an die Wachen der Polizeiabschnitte wenden. Diese seien rund um die Uhr erreichbar, hieß es.