Online-Dating: So viele Nutzer suchen eine langfristige Beziehung

Von wegen nur One-Night-Stands: Etwas mehr als die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer von Online-Dating-Plattformen sind durchaus auf der Suche nach etwas Verbindlichem. Wie aus einer am Montag in Berlin veröffentlichten Umfrage des deutschen Digitalbranchenverbands Bitkom hervorgeht, suchen 54 Prozent von ihnen dort zumindest auch nach einer langfristigen Beziehung. 33 Prozent oder rund ein Drittel waren auf lockerere Flirts oder gelegentliche Verabredungen aus.

Etwa ein Viertel oder 26 Prozent hielten nach unverbindlichen erotischen Treffen Ausschau. Die Befragten konnten nach Bitkom-Angaben allerdings auch mehrere Optionen angeben, so dass sich unterschiedliche Zielsetzungen nicht ausschlossen. So gaben 45 Prozent der Befragten zugleich an, auch einfach neue Menschen kennenlernen zu wollen. Und 28 Prozent räumten demnach ein, sich zum Zeitvertreib auf den entsprechenden Online-Plattformen umzusehen.

Zwischen Frauen und Männern gab es laut Umfrage gewisse Unterschiede. So nannten 59 Prozent der Nutzerinnen eine feste Partnerschaft als erklärtes Ziel, bei Nutzern waren es 49 Prozent. Dafür waren 36 Prozent der Männer nach eigenen Angaben auf der Suche nach One-Night-Stands oder erotischen Treffen. Bei Frauen verfolgten laut Eigenauskunft nur 14 Prozent dieses Ziel. Bitkom befragte 1032 Internetnutzerinnen und -nutzer ab 16 Jahren.