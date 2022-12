Drei Viertel der Deutschen kaufen Weihnachtsgeschenke online 

Viele der Befragten wollen sich in der Vorweihnachtszeit das Gedränge in den Geschäften ersparen. Außerdem können sie im Internet besser Preise vergleichen.

Die meisten Deutschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke im Netz. In einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom sagten 76 Prozent, sie wollten in diesem Jahr Geschenke online bestellen. 26 Prozent gaben an, sie wollten ihre Präsente sogar ausschließlich im Internet einkaufen.

Grund fürs Online-Shopping ist laut Umfrage für 62 Prozent, dass sie sich das Gedränge in den Läden ersparen wollen. Ebenfalls 62 Prozent sagten, sie könnten online besser Preise vergleichen. Ein Drittel der Befragten (34 Prozent) gab an, viele Produkte seien im stationären Handel in der Nähe nicht erhältlich, und 20 Prozent sagten, ihnen falle es online leichter, sich Geschenkideen zu holen.

Die Sorge vor dem Coronavirus dagegen ist nur noch für 23 Prozent der Befragten ein Grund für den Einkauf im Netz. Vor einem Jahr hatten dies noch 71 Prozent angegeben. 22 Prozent sagten, sie hätten sich erst im Laufe der Corona-Pandemie ans Online-Shoppen gewöhnt. Tatsächlich sagten 2019 erst 61 Prozent der Deutschen, sie kauften Weihnachtsgeschenke im Netz. Der Anteil stieg im ersten Corona-Winter 2020 auf 70 Prozent und 2021 auf 76 Prozent.

Bitkom ließ 1005 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragen. Die Umfrage ist laut Verband repräsentativ.