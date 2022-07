Die Hochzeit von Christian Lindner und Franca Lehfeldt bewegt die Menschen in Deutschland. Neben der ernsten Diskussion, ob eine dreitägige Party auf Sylt in der aktuellen Krise angemessen sei, gibt es unzählige Sympathiebekundungen für das Paar. Vor allem die Welt-Journalistin Franca Lehfeldt begeisterte viele Menschen. Sie fiel am Tag der Trauung mit einem ebenso knappen wie schicken Kleid auf. Viele fragten sich: Wie hält das alles? Dieses Geheimnis ist jetzt gelüftet.

Als die 32-Jährige vor der Kirche St. Severin aus dem Porsche ihres Vater stieg, verrutschte das Designerkleid auf Brusthöhe. Zum Vorschein kam etwas, was viele Frauen benutzen, um ungewollte Einblicke zu verhindern: Ein Klebe-BH, der dafür sorgt, dass alles richtig sitzt. Und eigentlich nicht mehr zu sehen ist, als von der Trägerin gewünscht. Lehfeldt lächelte den Blitzer aber souverän weg, richtete das schicke Kleid und ging heiraten.

Bei dem Neckholderdress mit tiefem Rückenausschnitt handelt es sich Medienberichten zufolge um ein Kleid des Luxusbrautmodenherstellers Halfpenny London. Auch die Frisur von Lehfeldt sorgte für Bewunderung, sie wurde von Stylist Lukas Kuciel gezaubert. Er hatte Lindners Braut Beach Waves verpasst. Zudem war er auch für das Make-Up der Braut verantwortlich.