Opfer im Viktoriapark mit Stein attackiert: Polizei sucht diesen Mann

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin bei der Suche nach einem Mann um Mithilfe. Er soll nach Polizeiangaben im Viktoriapark in Kreuzberg an einer gefährlichen Körperverletzung beteiligt gewesen sein. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, den 7. Januar 2020.

Gegen 14.40 Uhr soll der Mann einen 35-Jährigen an der Schulter gepackt und gedreht haben, damit ein anderer Mann diesem mit einem Pflasterstein auf den Kopf schlagen konnte. Das Opfer erlitt eine Platzwunde, die ambulant versorgt werden musste.

Die Berliner Kriminalpolizei fragt Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Wer hat den Gesuchten vor, bei oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt im Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per Fax unter der Nummer (030) 4664-953599, per E-Mail unter mailto:lka535@polizei.berlin.de, über die https://www.internetwache-polizei-berlin.de/ oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.