Opferzahl des Zugunglücks in Griechenland auf 42 gestiegen Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Züge wurden bislang 42 Tote geborgen - doch noch immer werden zahlreiche Menschen vermisst. dpa

Rettungskräfte suchen in den Zugtrümmern nach Überlebenden. Giannis Papanikos/AP

Athen -Beim schweren Zugunglück in Griechenland sind mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte am Donnerstag die Feuerwehr mit. Es werden jedoch noch zahlreiche Menschen vermisst. Aus diesem Grund suchen die Rettungskräfte in den Trümmern weiter, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Aus Protest gegen den maroden Zustand der griechischen Bahnen sind die Eisenbahner landesweit in einen 24-stündigen Streik getreten. Auch zwei der drei U-Bahnlinien von Athen werden bestreikt, wie Medien berichteten.