Berlin - In Oranienburg wurde ein Igel gerettet, der sich in einer Maske verheddert hat. Der Gnadenhof und Wildtierrettung Notkleintiere e.V. hat auf Facebook ein Foto geteilt, auf dem der Igel vollkommen eingeschnürt in die Maske zu sehen ist. Als das Tier abgegeben worden ist, war es offenbar in keiner guten Verfassung: „Er ist total matt, wer weiß wie lange er nicht fressen und trinken konnte, das eingeschnürte Pfötchen ist schon kalt“, heißt es in dem Post.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Facebook Um Inhalte aus Facebook anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz