Oranienburg: Teure Entschärfung zweier Bomben steht bevor

Oranienburg -Mehr als 200 Bomben sind in der Stadt Oranienburg schon unschädlich gemacht worden, doch am Mittwoch steht für die Kampfmittel-Experten eine besonders anspruchsvolle Entschärfung an. Die Funde liegen in zehn Metern Tiefe und konnten erst durch aufwendige und Millionen Euro teure Verfahren freigelegt werden. Am Dienstag kam dann die letzte Gewissheit: Bei den metallischen Gegenständen an der ehemaligen Friedenthaler Schleuse handelt es sich definitiv um zwei jeweils 250 Kilogramm schwere Bomben amerikanischer Bauart, wie die Stadtverwaltung mitteilte.