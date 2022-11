Orchidee nach dem Kanzler benannt: „Renanthera Olaf Scholz“ In Singapur ist es Tradition, hohen Staatsbesuch mit der Namensvergabe für eine Orchidee zu ehren. Olaf Scholz ist nicht der erste Politiker aus Deutschland,... dpa

Singapur (dpa) – -Eine asiatische Orchideenart trägt nun den Namen des Bundeskanzlers: Die exotische Pflanze wurde beim Besuch des SPD-Politikers in Singapur „Renanthera Olaf Scholz“ getauft. Bei einer Zeremonie am Amtssitz von Premierminister Lee Hsien Loong versah Scholz sie am Montag mit dem entsprechenden Namensschild.