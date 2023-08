USA: Schweineniere funktioniert im menschlichen Körper

Chirurgen haben einem Mann im US-Bundesstaat New York eine Schweineniere implantiert – offenbar mit einigem Erfolg. Wie AP News berichtete, geschah die Transplantation bereits vor einem Monat. Die Niere funktionierte bei dem hirntoten Mann offenbar für einen Monat lang normal.

Dies ist der längste Zeitraum, in dem eine Schweineniere je in einer Person funktionierte. Ärzte transplantierten die Niere eines genetisch veränderten Schweins am 14. Juli. Die Familie entschied sich Medienberichten zufolge dazu, den Körper des 57-Jährigen, der plötzlich an einem Hirntumor starb, für medizinische Zwecke zu spenden.

2022 erstmals Schweineherz eingesetzt

Versuche, Tier-zu-Mensch-Transplantationen – auch Xenotransplantation genannt –durchzuführen, sind jahrzehntelang gescheitert. Das Immunsystem der Menschen griff das fremde Gewebe stets an. Die genetisch veränderten Schweine wurden nun so manipuliert, dass sich die Organe an den Menschen anpassen, um eine erfolgreiche Transplantation zu ermöglichen.

Im Januar vergangenen Jahres gelang es amerikanischen Chirurgen, einem schwer Herzkranken als Ersatzorgan erstmals ein genetisch verändertes Schweineherz einzusetzen. Der Mann verstarb zwei Monate später.