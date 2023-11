Orkantief „Emir“ sorgt für Flugausfälle am BER

Berlin -Das Orkantief „Emir“ (international: Ciarán) sorgt am Flughafen Berlin Brandenburg am Donnerstag für Flugausfälle von und nach Amsterdam. Die niederländische Fluglinie KLM teilte mit, dass sie ab dem frühen Nachmittag für den Rest des Tages Flüge streichen wird. Am BER fallen laut Angaben auf der Webseite des Flughafens durch diese Entscheidung acht Verbindungen von und nach Amsterdam aus, vier Starts und vier Landungen.

„Wir sind uns bewusst, dass dies für unsere Kunden sehr unangenehm ist, und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten“, teilte KLM weiter mit. „Die betroffenen Kunden werden umgebucht oder erhalten eine Rückerstattung.“

Das Orkantief sorgte in der Nacht auf Donnerstag bereits für heftige Stürme in Westeuropa. An der gesamten französischen Atlantikküste, der Nordküste sowie der östlichen Mittelmeerküste gilt laut Wetterdienst Météo France bis zum Donnerstagabend Überschwemmungsgefahr durch Sturmwellen. Bis in den Abend hinein soll „Emir“ auch an der englischen Südostküste von Hampshire bis Kent und Essex wüten. Der britische Wetterdienst Met Office warnte vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile und umstürzende Bäume. Auch für Teile der Nordseeküste gibt es Sturmwarnung. Das meteorologische Institut der Niederlande rechnet vor allem an den Küsten mit Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde.