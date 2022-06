Der Umweltminister der Dominikanischen Republik, Orlando Mera, ist in seinem Büro in der Hauptstadt Santo Domingo erschossen worden. Dies bestätigte am Montag der Sprecher der Regierung des Karibikstaats, Homero Figueroa, in einer Videoansprache. Der Täter sei nach den bisher verfügbaren Informationen ein persönlicher Freund des verstorbenen Ministers. Er sei schon festgenommen worden. Zu den Motiven der Bluttat werde noch ermittelt.

Laut Quellen im Umweltministerium betrat der Täter am Montagmorgen das Büro des Ressortchefs, als dieser sich in einer Sitzung mit seinen Stellvertretern befand, und eröffnete das Feuer. Reporter der Nachrichtenagentur AFP sahen, wie stark bewaffnete Spezialkräfte in das Ministerium einrückten. Das Gebäude wurde von den Sicherheitskräften geräumt.

Comunicado oficial del Gobierno dominicano ante el fallecimiento de Orlando Jorge Mera (@OrlandoJM), Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (@AmbienteRD). pic.twitter.com/hPrvwfqknE — Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) June 6, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

„Im Namen der Regierung und des Präsidenten der Republik, Luis Abinader, sprechen wir der Familie unser tiefstes Beileid aus“, sagte Figueroa. Die Hintergründe waren zunächst noch nicht klar. Der 55-Jährige Mera war seit weniger als zwei Jahren im Amt. Er war der Sohn des früheren dominikanischen Präsidenten Salvador Jorge Blanco (1982-1986). Das Umweltministerium leitete er seit August 2020.