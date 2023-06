Zweifache Oscar-Preisträgerin Glenda Jackson gestorben

Die britische Schauspielerin Glenda Jackson bei einer Gala in New York (2019). Sie starb mit 87 Jahren.

Die britische Schauspielerin Glenda Jackson bei einer Gala in New York (2019). Sie starb mit 87 Jahren. Evan Agostini/Invision/AP

Die britische Schauspielerin Glenda Jackson ist tot. Die zweifache Oscar-Preisträgerin und spätere Politikerin sei am Morgen nach „kurzer Krankheit“ im Kreis ihrer Familie bei sich zuhause im Londoner Stadtteil Blackheath „sanft entschlafen“, teilte ihr Agent Lionel Larner am Donnerstag mit. Jackson wurde 87 Jahre alt.

Jackson hatte ihre Karriere zunächst beim Theater begonnen, wo sie 1963 von Regisseur Peter Brooke entdeckt wurde. In Hollywood wurde sie dann zum Weltstar. Dort erhielt sie 1971 ihren ersten Oscar für ihre Hauptrolle in Ken Russels Film „Women in Love“ (Liebende Frauen). Drei Jahre später wurde sie erneut mit dem Oscar für die beste weibliche Hauptrolle in „A Touch of Class“ („Mann, bist du Klasse“) ausgezeichnet.

Nach Angaben ihres Agenten hatte Glenda Jackson erst kürzlich die Dreharbeiten zum Film „The Great Escaper“ mit Michael Caine abgeschlossen. In dem Film geht es um die Flucht eines britischen Weltkriegsveteranen aus seinem Pflegeheim, um an einer Gedenkfeier zum 70. Jahrestag der Landung der Alliierten im Juni 1944 in der Normandie teilzunehmen.