Berliner Verbraucherzentrale eröffnet Beratungsstelle in Lichtenberg

Es gibt gute Nachrichten für die Einwohner Ost-Berlins: Die Verbraucherzentrale bekommt im Bezirk Lichtenberg einen weiteren Standort. Im Frühjahr 2023 soll die Beratungsstelle an der Frankfurter Allee 218 in unmittelbarer Nähe des gleichnamigen Bahnhofs eröffnet werden. Sie soll in ein im Sommer erbautes Wohnhaus der Howoge einziehen. Bisher hatte die Zentrale nur einen Sitz in Tempelhof.

Am neuen Standort in Lichtenberg werden Verbraucher zu verschiedenen Themen wie beispielsweise Onlinehandel und Versicherung beraten. Auch die mobile Verbraucherberatung wird in den Wohnvierteln Ost-Berlins fortgesetzt.