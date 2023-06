Ostdeutschland: Nur jeder zweite Führungsjob in Landesbehörden mit Ossis besetzt

In den meisten neuen Bundesländern haben vor allem geborene Westdeutsche das Sagen in den Landesbehörden. Nicht einmal jeder zweite Leitungsjob in den Ministerien und der Justiz von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen ist nach einem MDR-Bericht mit einem Ostdeutschen besetzt. Der Anteil in den drei Ländern liege im Durchschnitt bei 47,7 Prozent, berichtete der Sender am Montag unter Verweis auf eine Erhebung von MDR Data.

In Sachsen-Anhalt liege der Anteil der Menschen mit ostdeutscher Herkunft in Führungsverantwortung bei 47,5 Prozent, in Sachsen bei 52,1 Prozent und in Thüringen bei 49,1 Prozent. Der Anteil der Berliner wurde dabei nicht eingerechnet.

Die Situation in ostdeutschen Behörden hat auch historische Gründe

Die Situation hat nach Einschätzung des Leipziger Soziologen Holger Lengfeld auch historische Gründe. Nach der Wiedervereinigung seien alle Führungskräfte im öffentlichen Dienst der DDR entlassen worden. „Man brauchte Leute, die sich mit dem Regelsystem der Bundesrepublik Deutschland auskannten. Das konnten nur Westdeutsche sein“, sagte Lengfeld dem MDR.

Am größten sei der Anteil Ostdeutscher in allen drei Ländern bei den Ministern und Staatssekretären, am geringsten bei Abteilungsleitern in den Ministerien, ergab die Erhebung laut MDR.

Die Besetzung von Führungsposten soll eines der Themen bei der nächsten Konferenz der ostdeutschen Regierungschefs werden. Sie treffen sich am 22. Juni mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und dem Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), in Chemnitz.