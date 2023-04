Ostereiersuche mit dicker Jacke - Montag frühlingshaft Der Frühling lässt sich Zeit in Deutschland: Erst am Ostermontag steigen die Temperaturen deutlich an. dpa

Offenbach -Einen Regenschirm wird man zur Ostereiersuche nicht brauchen, aber eine warme Jacke: Der Ostersonntag beginnt nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) mit einstelligen Temperaturen. Dies werde sich auch am Vormittag gegen 10 Uhr, zur „Hauptostereiersuchzeit“ meist noch nicht geändert haben, erklärte DWD-Meteorologe Martin Jonas am Samstag in Offenbach.