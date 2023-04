Osterhase lenkt Linienbus In der Uckermark lenkt der Osterhase einen Linienbus: Fahrer Ralf Lyko setzt sich an den Feiertagen im braunen Fellkostüm ans Steuer. Die Fahrgäste können in... dpa

Schwedt -In der Uckermark lenkt der Osterhase einen Linienbus: Fahrer Ralf Lyko setzt sich an den Feiertagen im braunen Fellkostüm ans Steuer. Die Fahrgäste können in Templin, Prenzlau und Schwedt viel gute Laune erleben und vielleicht auch ein Lied aus seinem Jagdhorn hören, das er im Bus immer dabei hat, wie Lyko am Dienstag erzählte. Nörgler gebe es ja schon genug.