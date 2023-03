Osterhase seit 55 Jahren mit dem Roller unterwegs Mit seinem grünen Roller und im Osterhasenkostüm ist er auf Tour - und das schon seit 55 Jahren. Dieter Melzer (74) aus dem südbrandenburgischen Hirschfeld a... dpa

Hirschfeld -Mit seinem grünen Roller und im Osterhasenkostüm ist er auf Tour - und das schon seit 55 Jahren. Dieter Melzer (74) aus dem südbrandenburgischen Hirschfeld an der Grenze zu Sachsen steigt seit 1968 in das hellbraune Fell-Outfit und fährt durchs Land, um in Kliniken, Seniorenheimen und Kindergärten Süßigkeiten und andere kleine Ostergeschenke zu verteilen.