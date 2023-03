Österliches Flair: Sorbische und wendische Bräuche Ostereier, Puppen und Tücher: Die Sorben und Wenden haben im Brandenburger Landtag gut zwei Wochen vor dem Osterfest viel österliches Flair verbreitet. Im La... dpa

Potsdam -Ostereier, Puppen und Tücher: Die Sorben und Wenden haben im Brandenburger Landtag gut zwei Wochen vor dem Osterfest viel österliches Flair verbreitet. Im Landtag in Potsdam gaben sie am Mittwoch zum ersten Mal Einblick in ihr Kunsthandwerk. Vor dem Plenarsaal war nicht nur zu sehen, wie Ostereier kunstvoll bemalt werden. Die Sorben und Wenden hatten auch traditionelle Tücher, Servietten und Puppen mitgebracht.