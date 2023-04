Ostermärsche am Samstag: Das passiert in Berlin und Brandenburg

Am Samstag finden in ganz Deutschland Ostermärsche statt. In Berlin wird treffen sich Unterstützer im Wedding, die Linke ruft zur Demo in Potsdam auf.

Unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine finden am Samstag bundesweit zahlreiche große traditionelle Ostermärsche (ab 10.00 Uhr) statt. Zentrale Demonstrationen sind nach Angaben der Organisationen aus der Friedensbewegung unter anderem in Berlin, München, Leipzig, Stuttgart, Köln, Düsseldorf und Bremen geplant.

In Berlin findet die größte Veranstaltung im Wedding statt. Ab 13.00 Uhr ruft dort die Friedenskooperative unter dem Motto Berlin: „Den Frieden gewinnen – nicht den Krieg!“ am Elise und Otto-Hampel-Platz zur Demonstration auf. Parallel zum Ostermarsch wird es eine Gegendemonstration geben. Die von Ukrainerinnen und Ukrainer des Vereins „Vitsche“ organisierte Kundgebung steht unter dem Motto „Ohne Freiheit, kein Frieden“.

Zu den Unterstützern der Ostermärsche gehört auch dieses Jahr wieder der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Man fordere „Frieden, Abrüstung und mehr soziale Gerechtigkeit“, teilte der DGB auf seiner Internetseite mit. Es sei unerträglich, wie leichtfertig Politiker teils nach mehr Waffen riefen. Weiter betont der DGB aber auch: „Unsere Positionen verharmlosen nicht den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir werden niemals zulassen, dass rechtsextreme Organisationen, sich uns anschließen.“

Linke ruft zu Demo in Potsdam mit Schirdewan auf

Auch die Linkspartei ruft zu den Märschen in Berlin, Strausberg und Potsdam auf. In Potsdam will unter anderem der Linken-Bundesvorsitzende Martin Schirdewan ab 14.00 Uhr am Platz der Einheit sprechen.

Erste zumeist kleinere Veranstaltungen gab es bereits am Donnerstag und Freitag, der Samstag vor Ostern ist aber der traditionelle Höhepunkt der jährlichen Ostermärsche. Die Forderungen nach einem Waffenstillstand in der Ukraine sowie der Aufnahme von Friedensverhandlungen sind vielerorts die zentralen Punkte der Veranstaltungen. Eine besondere Herausforderung ist in diesem Jahr die Abgrenzung zu rechtsgerichteten und prorussischen Gruppen.