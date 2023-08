Ostkreuz: Dealer versteckt Drogen in Getränke- und Ravioli-Dosen

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend im Bahnhof Berlin-Ostkreuz bei einem 34 Jahre alten Mann Drogen gefunden, die unter anderem in einer Ravioli-Dose versteckt waren. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte der Mann verschiedene Drogen in einer präparierten Konserven- und zwei Getränkedosen dabei. Die Dosen waren mit einem Schraubverschluss versehen und von innen mit Gips beschwert, hieß es.

Sonntagabend nahmen 👮👮‍♂️ einen 34-Jährigen im Bhf. Ostkreuz vorläufig fest, der Drogen in manipulierten Ravioli- & Getränkedosen bei sich hatte.



Die Dosen waren mit Schraubverschlüssen versehen worden

& von innen zur Beschwerung mit Gips verstärkt.

Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatten Einsatzkräfte den Mann gegen 19.30 Uhr auf dem Ringbahnsteig kontrolliert. Die Bundespolizei habe auch Drogentütchen und eine Feinwaage in seiner Reisetasche gefunden. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden keine weiteren Beweismittel gefunden.