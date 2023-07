Drei Mädchen aus Berlin sind am Donnerstagnachmittag am Strand von Warnemünde vor dem Ertrinken gerettet worden. Dies konnte dank einer großangelegten Rettungsaktion passieren. Eine der Schülerinnen musste dabei wiederbelebt werden.

Die zwischen 14 und 18 Jahre alten Schülerinnen seien bei starkem Wind und hohem Wellengang in Not geraten, teilte die Wasserschutzpolizei mitteilte. Medienberichten zufolge sei das Baden verboten gewesen. Die Wasserwacht des DRK habe zügig Rettungsmaßnahmen eingeleitet und die Mädchen aus der Ostsee geholt. Auch Feuerwehr und Polizei seien im Einsatz gewesen.

Die zunächst leblos geborgene 14-Jährige sei am Strand erfolgreich reanimiert und danach in die Kinderklinik nach Rostock gebracht worden. Die anderen beiden Mädchen wurden den Angaben zufolge vor Ort ärztlich versorgt. Die 17-Jährige sei zur weiteren Behandlung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht worden, die 18-Jährige habe in die Obhut der Mutter entlassen werden können.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nach Rettung des Berliner Mädchens: Mann aus Ostsee gerettet

Wie die Polizei weiter berichtete, mussten Mitglieder der Wasserwacht in Warnemünde am Abend erneut aktiv werden. Ein Mann sei ebenfalls leblos aus der Ostsee geborgen worden. Er sei erfolgreich reanimiert und dann ins Krankenhaus gebracht worden.

Angesichts der jüngsten Unglücksfälle appellierte die Polizei an die Badegäste, die Warnhinweise an den Stränden zu beachten. Wegen der aktuellen Wetterbedingungen wehe dort oft die rote Fahne. Diese signalisiere Lebensgefahr und bedeute Badeverbot. „Es gilt für alle, diese Signale zum eigenen Schutz zu beachten. Bei diesen Wetterbedingungen bringt man nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern gefährdet auch die Rettungskräfte“, hieß es in der Mitteilung wörtlich.