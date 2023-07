Ostsee: Erste Vibrionen der Saison nachgewiesen

Das Wasser in Nord- und Ostsee ist mittlerweile so warm, dass jederzeit Vibrionen auftreten können. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen ersten Nachweis.

Der Ostsee-Strand in Ahlbeck. In der Ostsee sind die ersten Vibrionen der Saison nachgewiesen worden. Ronald Krumbholz/Imago

In der Ostsee sind die ersten Vibrionen der Saison nachgewiesen worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Mecklenburg-Vorpommern (LAGuS) mitteilt, gab es in dieser Woche die ersten Nachweise des Bakteriums bei Analysen von Ostseewasser. Bei den aktuell herrschenden Wassertemperaturen ab etwa 20 Grad Celsius müsse jetzt generell in der Ostsee mit einem vermehrten Vorkommen an Vibrionen gerechnet werden, hieß es.

In seltenen Fällen können Vibrionen schwere Infektionen verursachen. Auch das Robert-Koch-Institut hat jüngst auf die Gefahr hingewiesen. In diesem Jahr wurde allerdings noch keine Vibrionen-Infektion nach Kontakt mit Ostseewasser gemeldet.

Die Erkrankungsgefahr besteht im Wesentlichen für Personen mit bestimmten Grundrisiken. Dazu gehören Menschen mit chronischen Erkrankungen beziehungsweise bestehender Immunschwäche und alte Menschen. „Wenn Badegäste zu diesen Risikogruppen gehören und Hautverletzungen haben, sollte ein Kontakt mit Meer- oder Brackwasser unterbleiben. In ganz seltenen Fällen kann eine Vibrionen-Infektion zu schwersten Erkrankungen führen“, heißt es dazu vom LAGuS.

Vibrionen-Infektion: Das sind die Symptome

Gesunde, junge Menschen erkranken laut dem Centrum für Reisemedizin (CRM) in der Regel selten. Wenn sich aber nach dem Baden in der Nord- oder Ostsee kleine Wunden und offene Hautstellen entzünden und zusätzlich starke Schmerzen auftreten, sollten Betroffene sofort zum Arzt. Denn dann kann es sich um eine Infektion mit Nicht-Cholera-Vibrionen handeln.

Im weiteren Verlauf können Fieber und Schüttelfrost auftreten. Auch eine Blutvergiftung kann die Folge sein. Wird die Infektion nicht richtig behandelt, kann bei schweren Verläufen Gewebe absterben, dazu können Hautgeschwüre entstehen – im schlimmsten Fall müssen Gliedmaßen amputiert werden. Für Risikopatienten kann eine Infektion mit Nicht-Cholera-Vibrionen sogar tödlich enden.

Rechtzeitig erkannt und schnell reagiert, ist die Behandlung laut CRM auch bei Risikopatienten in der Regel erfolgreich. Seit 20. März besteht in Deutschland bei einer Infektion eine Meldepflicht.